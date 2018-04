Getuigen gezocht overval Haagbeukweg

Die middag kwam een man met twee grote messen de winkel binnen lopen. Hij bedreigde het aanwezige personeel en ging er vervolgens met de kassalade vandoor. Een burgernetbericht werd verspreid met zijn signalement. Dat leverde al snel een tip op van een getuige die een man had gezien die voldeed aan het opgegeven signalement. Deze verdachte werd aangehouden, maar na onderzoek bleek hij niets met de overval te maken te hebben. De recherche zet het onderzoek voort en vraagt getuigen zich te melden als ze informatie hebben.

De verdachte is een negroïde man van ongeveer 22 jaar oud. Hij droeg die dag een donkerblauwe trainingsbroek vermoedelijk van het merk NIKE. Verder had hij een donker shirt aan met korte mouwen en droeg hij een zwarte pet. De verdachte heeft een tatoeage in zijn nek achter zijn oor. De tatoeage is in de vorm van een mondafdruk.

Heeft u deze man gezien die zaterdagmiddag in de omgeving van de Haagbeukweg, of heeft u informatie over deze overval?