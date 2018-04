Twee nieuwe aanhoudingen in onderzoek mishandeling Leidsche Rijn

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 april rond 02.00 uur werd een groep van drie vrienden aangesproken door een groep van zes personen die hun fiets wilden lenen. Toen de drie jongens dat weigerden ontstond er een vechtpartij, waarbij het drietal rake klappen opliep. De zes daders gingen er vandoor en lieten de slachtoffers gewond achter. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp, onder andere bleek dat één van de slachtoffer gekneusde ribben had opgelopen.

Agenten zochten direct na het incident naar de daders in de omgeving. Twee weggevluchte jongens, die voldeden aan het opgegeven signalement, konden in de omgeving worden aangehouden. Nog eens twee verdachten werden in het begin van de ochtend in hun woning opgepakt. Deze vier minderjarige jongens met een leeftijd tussen de 15 en de 17 jaar oud zijn verhoord. Twee van hen zitten nog vast.

Voortzetting onderzoek

De recherche heeft in het onderzoek naar dit geweldsincident maandagmiddag 23 april wederom twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 17- en een 18-jarige verdachte. In totaal zijn er nu zes verdachten opgepakt. Zowel de verdachten als de slachtoffer komen uit de omgeving van Utrecht. De recherche heeft de zaak in onderzoek.