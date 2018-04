Cold Casekalender: geketende man in Ringvaart

Op dinsdag 27 april 1999 werd het lichaam van een onbekende blanke man in het water van de Ringvaart bij de Zwanenburgerdijk aangetroffen op het gedeelte onder het viaduct van de Rijksweg A9. De man bleek door een misdrijf om het leven gekomen; zijn lichaam werd in foetushouding en vastgebonden met een ketting aangetroffen. Uit onderzoek is vast komen te staan dat de man enkele maanden in het water moet hebben gelegen voordat hij gevonden werd. Zijn lichaam bevond zich in verregaande staat van ontbinding.

Uit onderzoek aan het stoffelijk overschot blijkt dat de man het volgende uiterlijk moet hebben gehad:

- blanke huid

- donkerblond/bruin haar

- leeftijd van 30-60 jaar

- lengte 1.62 – 1.72 meter

- fors/gezet postuur

- schoenmaat 42

- goed verzorgd gebit (meerdere kronen in zijn gebit)

- in een van zijn knieën had de man een kogel: deze kogel was al ouder dus mogelijk dat de man mank liep.

Heeft u informatie?

De politie doet er alles aan om oude zaken alsnog op te lossen. Daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken!

Heeft u informatie die bij zou kunnen dragen tot de oplossing van dit misdrijf, weet u wie de aangetroffen man is of heeft u anderszins informatie die voor het politie-onderzoek van belang zou kunnen zijn, dan verzoeken wij u om deze informatie met de politie te delen (dat kan ook anoniem). Ook al is het inmiddels bijna 20 jaar geleden dat de man werd gevonden, toch kan ook uw informatie van cruciaal belang blijken voor de oplossing van dit misdrijf.



Kortom: weet u wie deze man is? Heeft u wellicht andere tips of informatie over deze zaak?

Laat het s.v.p. weten aan het coldcaseteam in Noord-Holland via telefoonnummer: 0900-8844 of via de mail: coldcase.noord-holland@politie.nl

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.



De Coldcasekalender

Meer informatie over de coldcases in Nederland en de coldcasekalender zijn te vinden op onze website -> Cold cases - de zaken