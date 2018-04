Internationaal gesignaleerde Portugees aangehouden

De Portugese autoriteiten vaardigden een aanhoudingsbevel tegen de 33-jarige uit, omdat hij was veroordeeld voor een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar. Dit, omdat hij zich in 2010 schuldig maakte aan een gewapende overval met gijzeling. Doordat het vermoeden bestond dat de veroordeelde zich ophield in Den Haag, kreeg het EVA-team het verzoek de man op te sporen. Toen agenten hem als bijrijder in een personenauto zagen rijden op de Dierenselaan, hielden ze hem aan. Op dit moment zit de 33-jarige vast. Woensdag 25 april beoordeelt een rechter-commissaris over het overleveringsverzoek van de Portugese autoriteiten. Mogelijk zal hij vervolgens zijn straf in Portugal verder uitzitten.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-team - EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften - van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf, en houdt deze aan.



Overvallen, woninginbraken en straatroven

Hoewel de prioriteit van het team ligt bij het opsporen van mensen die zijn veroordeeld voor een gevangenisstraf, kunnen ook mensen die zijn veroordeeld tot het betalen van een schadevergoedingsmaatregelen of hoge geldboetes rekenen op een bezoek van het team.