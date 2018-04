Getuigen gezocht van brandstichting auto’s

Zaterdagavond 21 april om 22.00 uur werd gemeld dat een ruit van een auto op de Erasmusweg was ingegooid waarna ook brand ontstond aan het voertuig. Aan twee andere auto’s, op de Schoutendreef en de Riddersdreef, werd zondagavond tussen 22.00 en 22.45 uur brandgesticht. Naast deze auto’s is diezelfde avond ook brandgesticht aan een bromfiets. Deze stond op de Riddersdreef. Bij een vierde auto op de Schoutendreef is het die avond gebleven bij een poging brandstichting. Bij deze auto was ook een ruit ingegooid. Getuigen wordt verzocht zich te melden via 0900 – 8844.