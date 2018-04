Harm Alarm bokaal uitgereikt in Gouda

De prijs is bedoeld voor iedereen die het afgelopen jaar hard heeft gewerkt om woninginbraken te voorkomen, inbrekers op te sporen en te bestraffen. Omdat in de donkere decembermaand het vaakst wordt ingebroken, wordt de bokaal over deze maand uitgereikt. De bokaal is vernoemd naar Harm Alarm, het symbool van de landelijke campagne 'Maak het inbrekers niet te makkelijk'. De jaarlijks te winnen bokaal wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt.

'Volledige focus'

Willemsen geeft bij de uitreiking aan onder de indruk te zijn van deze mooie resultaten, die door een gezamenlijke aanpak tot stand zijn gekomen. 'het prachtige resultaat is bereikt door een volledige focus op woninginbraken met heel veel partners. Woninginbraken hebben een grote impact op slachtoffers. We zijn er trots op dat het district ervoor heeft gezorgd dat dit er in december zoveel minder waren. Het is zaak de focus op woninginbraken te behouden om het aantal slachtoffers verder te laten dalen.'