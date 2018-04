Grote controle Scheveningse haven bestrijdt ondermijning

Burgemeester Pauline Krikke ziet als geen ander het belang in van de gezamenlijke aanpak van ondermijning. ‘Scheveningen heeft een unieke plek binnen de gemeente Den Haag. Dat zag je afgelopen week weer, toen zoveel mensen er genoten van het mooie weer. Voor mij is belangrijk dat we het voor zowel de bewoners als voor de bezoekers veilig en leefbaar houden. Voor een aantrekkelijk Scheveningen moeten we de ondermijnende criminaliteit als overheid en samenleving hard aanpakken. Ondermijning kan ons allemaal raken, dus is het belangrijk dat we er met z’n allen tegen optreden. De integrale actie in en rond de haven is daarom een belangrijke stap. De gemeente heeft goed samengewerkt met partners zoals de politie, de marechaussee en de douane. Ik dank iedereen zeer voor zijn bijdrage. Zo werken we samen aan veiliger woonwijken en een gezond ondernemersklimaat en zorgen we dat bewoners en toeristen kunnen blijven genieten van het prachtige Scheveningen.’