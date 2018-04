Alerte agent pakt met ondermijningsteam ruim 28.000 euro en peperduur horloge af

De agent hield na een kort gesprek op straat het drietal in de gaten. Eén van de mannen ging een torenflat in, de twee anderen doken snel een parkeergarage in. Team Ondermijning deed onderzoek, waaruit bleek dat bij twee van de vier appartementen, allemaal op de 1e etage in het complex, niemand ingeschreven stond. Maandag 16 april werden de appartementen op vermoeden van mogelijke spookbewoning gecontroleerd.

De intuïtie van de agent bleek juist. De twee appartementen zonder inschrijving bleken in orde, maar één van de ‘bewoonde’ woningen, zou eigenlijk leeg moeten staan. Dit bleek niet het geval. Op camerabeelden was het een komen en gaan van allerlei lieden. De woning werd onderzocht en daar trof de politie vier mensen; drie Albanezen en een Griek. Na doorzoeking van het appartement werd er totaal euro 28.285,- aangetroffen en een duur horloge met een waarde van ongeveer 15.000 euro.

De identiteitskaart waarmee de 29 - jarige “Griek” zich legitimeerde bleek vals. Ook deze man bleek van Albanese afkomst. Hij zit de komende twee maanden vast en wordt daarna in vreemdelingenbewaring genomen en uitgezet naar Albanië. De andere drie, twee vrouwen van 24 en 31 en een man van 39, moeten zich komende week verantwoorden op het politiebureau. Het onderzoek wordt voortgezet.