Getuige presenteert politie verdachten op presenteerblaadje

Even na 17.15 uur zei een klant tegen de kassamedewerker van een supermarkt in Nieuw-Lekkerland dat hij problemen had met pinnen. Terwijl het personeelslid en een collega de klant hielpen, graaiden twee anderen mannen tientallen pakjes sigaretten weg en liepen de winkel uit. Ook de klant met de pinproblemen liep weg en stapte in een auto, waar de sigarettendieven al in zaten. In de vluchtauto zat nog een vierde man, en het viertal reed snel weg.



Meldkamer

De getuige zag de drie mannen naar de auto lopen en wegrijden en vertrouwde het niet. Hij volgde de auto en belde de politie, waarbij hij voortdurend zijn positie aan de meldkamer doorgaf. In Alblasserdam konden toegesnelde agenten de vier mannen eenvoudig aanhouden. In hun auto vond de politie tientallen pakjes sigeretten uit de betreffende supermarkt. De vier verdachten van 28, 28, 42 en 45 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats zitten vast.