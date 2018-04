Politie zet groot rechercheteam op schietpartij in Vlaardingen

Op de beelden is te zien dat er tijdens het schieten, die donderdag om 23.10 uur, een auto langs de winkels rijdt. Mogelijk heeft de bestuurder iets gehoord of gezien? Langs de route die het slachtoffer heeft gerend rijdt buslijn 56. Ook de passagiers van deze buslijn zouden iets opvallends gezien kunnen hebben.

Iedereen die iets opvallends gezien of gehoord heeft, vragen wij contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Mensen die informatie hebben, maar deze op vertrouwelijke wijze willen delen, kunnen terecht bij TCI, Team Criminele Inlichtingen. TCI is te bereiken op 079-3458 999.