Dronken automobilist negeert stopteken

Etten-Leur - Een dronken 60-jarige automobilist uit Schijf is maandag 23 april 2018 omstreeks 01.45 uur op de Vosdonk na een achtervolging door de politie aangehouden. Hij negeerde een stopteken en reed met een snelheid van circa 130 km / uur over de Hoevenseweg, terwijl daar 50 km / uur is toegestaan. Bovendien blies hij 700 ugl, ruim drie keer het toegestane maximum van 220 ugl. Zijn rijbewijs is ingevorderd.