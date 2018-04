Politie zoekt getuigen zware mishandeling

Cuijk - Zondagavond 22 april rond 22.50 uur vonden wij, in een appartementencomplex aan de Lavendel in Cuijk, een gewonde man . Hij zou eerder die avond tussen 22.35 en 22.50 uur mishandeld zijn. De 76-jarige man uit Cuijk is met ernstige verwondingen aan zijn hoofd opgenomen in het ziekenhuis. Wij zijn dringend op zoek naar getuigen van deze mishandeling.