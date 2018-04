Beloning voor gouden tip moord Klingerbergsingel

Uit het lopende onderzoek is duidelijk geworden dat de bij de liquidatie gebruikte Volkswagen Caddy tussen 8 en 10 juli 2017 is gestolen in Zoetermeer en vervolgens achtergelaten in Amersfoort in de nacht van 22 augustus 2017. Daarom kiest het onderzoeksteam er voor om naast Opsporing Verzocht ook via twee regionale programma’s in de eenheid Midden-Nederland en Den Haag de hulp van de burger in te roepen.

Zoetermeer - Team West

Het onderzoeksteam deelt op dinsdag 24 april om 17.00 uur in de uitzending van Team West een aantal onderzoeksvragen met de kijkers over de diefstal van de auto in Zoetermeer. Daarmee hoopt het onderzoeksteam op tips van het publiek die een bijdrage kunnen leveren in het oplossen van dit dodelijke misdrijf. Het programma op TV West zal gedurende de dinsdagavond en woensdag nog enkele keren worden herhaald.

Amersfoort - Bureau Hengeveld

Op woensdag 25 april om 13.25 uur zal er in de uitzending van het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld op RTV Utrecht ook een oproep worden gedaan door de politie. Daarbij worden specifiek vragen gesteld aan de inwoners van Amersfoort rondom het achterlaten en het aansteken van de Caddy die bij het dodelijke misdrijf is gebruikt. Na de uitzending op de woensdag om 13.25 uur, is er elk uur een herhaling te zien hiervan op RTV Utrecht tot de volgende ochtend.