Klingerbergsingel cinayetinin çözümünü sağlayacak ipucu için büyük ödül

Savcılık Makamı’mızın amacı; Bu dava hakkında bilgi sahibi olan ancak bunu paylaşmak istemeyen veya cesaret edemeyen kişilere, büyük para ödülü karşılığında davanın çözümü için gereken önemli bilgileri sunmalarını için kendilerini ikna etmeye çalışmaktır.

Bir veya birden fazla şüphelinin tutuklanmasına ve / veya kovuşturulmasına yol açan bilgiye sahip olan kişi yüksek ödüle hak kazanır. Ayrıca, kimliklerini koruyabilmeleri için polisin Kriminal İstihbarat Ekibini (TCI) arayarak, bilgi sunan kişiler de bu ödüle hak kazanabilirler.