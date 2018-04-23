Klingerbergsingel cinayetinin çözümünü sağlayacak ipucu için büyük ödül
Blerick - Limburg Adliyesi başsavcılığı, Kemal Zengin'in öldürülmesinden sorumlu olan şüpheli kişinin/kişilerin tutuklanmasına ve kovuşturulmasına yol açan ipucunu verin kişi için 20 bin avroluk bir ödül vermiştir. 44 yaşındaki bu şahıs, Ağustos 2017 tarihinde Klingerbergsingel’de evinin önünde katledilmiştir.
Savcılık Makamı’mızın amacı; Bu dava hakkında bilgi sahibi olan ancak bunu paylaşmak istemeyen veya cesaret edemeyen kişilere, büyük para ödülü karşılığında davanın çözümü için gereken önemli bilgileri sunmalarını için kendilerini ikna etmeye çalışmaktır.
Bir veya birden fazla şüphelinin tutuklanmasına ve / veya kovuşturulmasına yol açan bilgiye sahip olan kişi yüksek ödüle hak kazanır. Ayrıca, kimliklerini koruyabilmeleri için polisin Kriminal İstihbarat Ekibini (TCI) arayarak, bilgi sunan kişiler de bu ödüle hak kazanabilirler.
Opsporing Verzocht programında olayı canlandırma
NPO1’de Opsporing Verzocht ülkesel televizyon programında 24.Nisan tarihinde saat 20.30’da yayınlanacak olan programda, geniş çaplı canlandırma yapılarak bu davanın derinlemesine gidilecektir. Bu yayında sürveyans görüntüleri paylaşılarak, araştırma ekibi izleyicilere bu vakayı çözmek için bir kaç soru yöneltecektir.
Bölgesel araştırma programları da bu konuya eğileceklerdir.
Halen yürütülen araştırmadan anlaşıldığına göre bu cinayet esnasında kullanılan araba Volkswagen Caddy, 8 ile 10 Temmuz 2017 tarihleri arasında Zoetermeer’de çalınmış olup, 22.Ağustos.2017 tarihinde Amersfoort’ta bırakılmıştır. Bu sebeptendir ki; Dava araştırma ekibi Ülkesel Opsporing Verzocht programının dışında Orta-Hollanda ve Den Haag gibi iki ayrı bölgedeki vatandaşların da yardımına başvuracaktır
- Zoetermeer - Team West
Salı günü, 24.Nisan tarihinde Batı Tim’i (Team West) yayın esnasında, araştırma ekibi Zoetermeer’de çalınan araba ile alakalı izleyicilere sorular yöneltecektir. Bu şekilde araştırma ekibi seyircilerden bilgi ve ipuçları alarak, bu cinayet davasını çözmeyi amaçlamaktadır. TV West tarafından yapılan bu yayın Salı akşamı ve Çarşamba günü bir iki defa tekrarlanarak izleyicilere sunulacaktır.
- Amersfoort - Bureau Hengeveld
Çarşamba günü, 25.Nisan saat 13.25’te RTV Utrecht’te yayınlanan, Bureau Hengeveld bölgesel araştırma programında Polis tarafından bir çağrı yapılacaktır. Bu programda, Amersfoort çevre sakinlerine söz konusu cinayet esnasında kullanılan bu Volkswagen Caddy’nin yakılması veya ateşe verilmesi hakkında özel sorular yöneltilecektir. Çarşamba günü saat 13.25’teki yayın sonrası, her saat başı RTV Utrecht tarafından ertesi sabaha kadar bu yayın tekrarlanacaktır.
Bilginizi paylaşınız!
Kriminal Araştırma Ekibi, geçtiğimiz aylarda görgü tanığı olup, polise daha henüz müracaat etmemiş olan kişileri tanıklık yapmaları için çağırmaktadır. Bu cinayetle alakalı herhangi bir şey gördüyseniz veya duyduysanız lütfen ücretsiz Araştırma İhbar Hattı’nı (Gratis Opsporingslijn) 0800-6070 arayarak irtibat kurabilirsiniz. Anonim olarak bilgi vermek isterseniz Suçu Anonim Bildir (Meld Misdaad Anononiem) 0800-7000 hattını arayarak bilgi verebilirsiniz.
Büyük Çaplı Araştırma:
Pazartesi 21 Ağustos gecesini, Salı 22 Ağustos 2017 bağlayan, takriben saat 03.00’te maktul Klingerbergsingel’deki evinin önünde katledilmiştir. Bu cinayetin gerekçesinin ne olduğu şimdiye kadar anlaşılmamıştır. 20 kişiden ibaret olan Kriminal Araştırma Ekibi (TGO) çeşitli senaryolar üzerinde odaklanmaktadır. Maktul, polisin tanımış olduğu bir isim olup, kriminal çevrelerde temasları bulunmaktaydı.
Arka planda:
Şu anda, Blerick'den 44 yaşındaki bir adamın öldürülme sebebi veya sebeplerinin ne olduğu henüz net anlaşılmış değildir. Maktul, polisin tanımış olduğu bir isim olup, kriminal çevrelerde temasları bulunmaktaydı. Şu ana kadar bu araştırma kapsamında tutuklama gerçekleşmemiştir.
Bu web sitesinde bulunan araştırma dosyasında daha geniş bilgi bulunmaktadır..