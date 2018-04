Alert winkelpersoneel betrapt inbrekers op heterdaad

Via Burgernet werd de hulp van de Tilburgse deelnemers ingeroepen. Er werd gemeld dat er was ingebroken in een hengelsportzaak en dat de drie daders, die bivakmutsen droegen, waren weggereden in een zwarte Audi nieuw model. Dit leverde relevante informatie op. Een van de tips leidde naar een garagebox in de wijk Oud Noord. Daar werd de vermoedelijk gebruikte auto aangetroffen en in beslag genomen. Het gaat waarschijnlijk om een gestolen voertuig. Er werden diverse materialen en grondstoffen in de box aangetroffen die gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs. Het gaat onder meer om een groot aantal jerrycans met chemicaliën. Ook werd een vuurwapen en munitie in beslag genomen.