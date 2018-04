Politie Amsterdam waarschuwt voor zakkenrollers tijdens Koningsdag

Amsterdam - Hoewel de afgelopen jaren een kentering te zien is (van ruim 800 geregistreerde slachtoffers in 2013 naar 155 vorig jaar), blijft Koningsdag in Amsterdam een geliefde dag om zakken te rollen. Het is gezellig druk in de stad, mensen staan dicht op elkaar en iedereen is bezig met feestvieren. Een ideale situatie voor zakkenrollers: zij kunnen vaak ongemerkt hun slag slaan om er vervolgens ongezien vandoor te gaan. De politie is dit jaar voor en tijdens Koningsdag weer extra alert op zakkenrollerij, maar roept feestvierders op om ook zelf maatregelen te nemen om te voorkomen dat zij gerold worden.