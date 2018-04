Verdachte inbraak gewond na val

Tegen vijf uur zag een alerte buurtbewoner dat er een ladder tegen een gevel stond van een telefoonwinkel in de Nieuwe Oosterstraat. Hij meldde dit direct bij de politie. Een van de agenten zag kort daarop de verdachte die probeerde binnen te komen via de dakkapel. Er bleek een raam te zijn vernield. Hij sommeerde de man om naar beneden te komen en dat hij zou worden aangehouden. In plaats van naar beneden te komen klom de man verder het dak op. Even later gleed hij naar beneden en viel enkele meters naar beneden. Hij liep daarbij rugletsel op. De verdachte is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij zal eerst aan zijn letsel worden behandeld. Op een later moment zal hij worden verhoord over de inbraak.