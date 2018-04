Die Polizei bittet um Hilfe bei der Identifizierung eines unbekannten toten Mannes

Druten - Die Polizei bittet um Hilfe bei der Ermittlung der Identität eines unbekannten Toten. Körperteile dieses Mannes wurden im Oktober 1997 an verschiedenen Orten in der Waal gefunden. Ein forensisches Ermittlungsteam der Einheit Ost hat in Zusammenarbeit mit der Landesstelle für Vermisstenfälle (Landelijk bureau voor vermiste personen) die Akten aus dem Jahr 1997 erneut geprüft und neue forensische Techniken angewandt. Auf der Grundlage von DNA-Analysen wurde festgestellt, dass die Körperteile von derselben Person stammen.