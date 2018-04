Politie doet onderzoek naar explosie bij woning in Doetinchem

Rond 3.15 uur vannacht kregen we een melding van een explosie bij een woning. Het betrof een flatwoning op de vierde verdieping. Meerdere eenheden zijn ter plaatse gegaan, zo ook de Brandweer. Door de kracht van de explosie zijn de ramen van de woning flink beschadigd. De bewoners van de woning hebben de woning ongedeerd kunnen verlaten, niemand is gewond geraakt. Hoe dit heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht door de politie.

De afgelopen tijd zijn er meerdere meldingen van overlast geweest op deze locatie. Of deze verband houden met de explosie van vannacht wordt onderzocht. Over de overlast is de politie in overleg met meerdere partijen om een oplossing te vinden.

Getuigen

De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest van deze explosie. Heeft u iets gezien of mocht u opnames hebben gemaakt of andere informatie bezitten, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

