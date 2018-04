Politie zoekt getuigen beroving

Signalement

Het ging om drie of vier jongens die met een buitenlands accent spraken. Ze waren tussen de zestien en 20 jaar oud. Lengte ongeveer 1.70 meter. Normaal postuur. De jongens waren alle gekleed in een trainingsbroek en nauwsluitende jasjes met capuchon. Ze hadden een sjaal voor de mond.

Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van dit voorval. Heeft u rondom het genoemde tijdstip iets gezien of gehoord in park Rams Woerthe of de omgeving? Of beschikt u over andere informatie die mogelijk tot de daders kan leiden? Neemt u dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Bel M, 0800-7000.

(2018176046 hk)