Zaken in Bureau GLD van 25 april

Arnhem, diefstal pinpas op station

Op woensdagmiddag 31 januari werd een treinreiziger ongemerkt bestolen van zijn portemonnee op het station. Na het opladen van zijn OV kaart (waarbij zijn pincode werd afgekeken) werd de pas al lopend uit zijn rugzak gestolen. Kort daarna werd door één van de twee dieven geld van zijn rekening gepind. Van deze pinner zijn zeer duidelijke bewakingsbeelden. Wie kent of herkent hem?

2018049764

Wageningen, diefstal fiets

Op zondagmorgen 4 februari werd vanaf de Brugtstraat een dure fiets weggenomen door een onbekende man. Ondanks dat de fiets afgesloten was met een slot, weet de man de fiets toch mee te nemen. De man en de diefstal zijn duidelijk vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie herkent de onbekende man of heeft een fiets van hem te koop aangeboden gekregen?

2018055145

Lichtenvoorde, inbraak bij school

Op vrijdagmiddag 2 februari rond 16.00 uur werd ingebroken bij een school aan de Varsseveldseweg . Een bewakingscamera aan de overzijde van de weg registreert een onbekende man die de school binnengaat en korte tijd later weer verlaat. Bij de inbraak werd o.a. een pinpas met code weggenomen. Met deze pinpas werd korte tijd later gepind door een onbekende man. Ook hier zijn bewakingsbeelden van. Wie kent of herkent de inbreker/pinner?

2018055621

Zevenaar, reeks vernielingen met spuitbus

In het weekend van 24 en 25 maart werden op verschillende locaties in Zevenaar woningen en auto’s bespoten met blauwe verf. Een van de slachtoffers heeft bij zijn voordeur een bewakingscamera hangen. Op de beelden van deze camera is zeer duidelijk te zien hoe een onbekende man van middelbare leeftijd langs de woning wandelt en met een spuitbus verf op de voordeur aanbrengt. Wie kent of herkent deze onbekende man?

2018127385

Apeldoorn, diefstal uit winkel

Op zondag 11 en zaterdag 24 maart steelt een onbekende man een partij vlees bij een supermarkt aan de Talingweg. Op bewakingsbeelden van de winkel is duidelijk te zien hoe de man de winkel binnenkomt, het vlees in een tas stopt en de winkel ook weer, zonder af te rekenen, via de toegangspoortjes verlaat. Wie kent of herkent deze onbekende man?

2018126589 / 2018106874