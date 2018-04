Inwoner van Zutphen aangehouden voor ontucht met kinderen

Aanleiding voor de aanhouding is een politieonderzoek naar aanleiding van een melding dat de man ongewenst gedrag had getoond in de richting van kinderen.

Over de aard van de ontucht en de identiteit van de slachtoffers doet de politie vanwege de privacy geen mededelingen.

De politie heeft digitale gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek is nog in volle gang.

De verdachte zit vast voor nader verhoor.

Omwille van het onderzoek doet de politie geen verdere mededelingen.

2018154794 HP