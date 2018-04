Aanhoudingen in onderzoek handel in drugs

Naar aanleiding van binnengekomen informatie startte de recherche in maart een onderzoek naar handel in drugs. Dit onderzoek leidde naar twee verdachten. De twee mannen van 21 en 25 jaar uit Veenendaal konden dinsdagochtend worden aangehouden. In vier panden in Veenendaal, waaronder woningen, werd een doorzoeking gedaan. De recherche nam onder andere drie auto’s in beslag. Het onderzoek wordt voortgezet, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.