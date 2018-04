Vrouw gewond na aanrijding met tractor

Rond 21.00 uur wandelde het slachtoffer samen met een vriendin over de Monseigneur van de Weteringstraat, toen de tractor haar aanreed. Haar vriendin ving haar op en legde haar op de grond. De vrouw raakte gewond aan haar hoofd en ze werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Verkeersongevallenanalyse van de politie kwam ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De geschrokken 55-jarige bestuurder van de tractor werd aan een blaastest onderworpen, maar er was geen alcohol in het spel. De toestand van de vrouw is onbekend.