De vrouw, een 67-jarige inwoonster van Velsen-Noord, werd aan de kant van de weg gezet. De bestuurder bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Naar eigen zeggen reed de vrouw al vanaf haar vijftiende zonder rijbewijs op een snorfiets.



Sinds 2006 is een bromfietsrijbewijs verplicht. Na jaren zonder rijbewijs is de vrouw ‘tegen de lamp gelopen’ en heeft zij hiervoor een boete gekregen.



2018074884