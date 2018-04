Europese snelheidsweek afgesloten: Ruim 92% hield zich aan de snelheid

In samenwerking met het basisteam Amstelveen bleek bij een rollenbankcontrole van 43 scooters, dat 13 tweewielers een te hoge constructiesnelheid hadden. Voor twee bromfietsen en elf snorfietsen is een melding gedaan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De eigenaren moeten naar aanleiding van deze WOK-melding (Wachten Op Keuring) hun tweewieler herstellen en opnieuw laten keuren door de RDW. Vier personen reden zonder rijbewijs AM.