Veroordeelde voor poging doodslag opgespoord

De rechtbank van Den Haag veroordeelde de 30-jarige man begin april tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor poging doodslag. Het EVA-Team kreeg de opdracht de veroordeelde op te sporen en aan te houden zodat hij zijn opgelegde gevangenisstraf uit kon zitten. Onderzoek door het leden van het EVA-Team leidde er toe dat zij de man in de vroege dinsdagochtend aanhielden in een woning in Den Haag.



Dit was de 32ste opsporing van een veroordeelde dit jaar voor het EVA-team.