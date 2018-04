Hagenaar heengezonden in zaak Orlando Boldewijn

Orlando kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Uit onderzoek bleek dat hij voor het laatst in Den Haag was gezien. Naar aanleiding van een anonieme tip werd maandagavond 26 februari door duikers gericht gezocht in het water De Blauwe Loper in Ypenburg. Diezelfde avond werd het lichaam van Orlando in het water aangetroffen.

Informatie blijft welkom

Het onderzoeksteam sprak al met veel mensen. Nieuwe informatie of tips zijn nog steeds welkom. Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.