Kinderen gewond door stadionfakkels bij huldiging

Handhaving van het vuurwerkverbod is een gezamenlijke inspanning van de voetbalclubs, KNVB, Openbaar Ministerie, politie én supporters. Want nog meer dan in handhaving en sancties gelooft politiechef Paauw vooral in een gedachteverandering bij mensen. “Veel supporters vinden het gewoon mooi en sfeervol. Dat begrijp ik, maar onderzoeken tonen ook keihard aan hoe gevaarlijk het is. Het is net als met roken binnen in huis op een verjaardag. Dat vonden we twintig jaar geleden ook ‘gezellig’. Nu begrijpt iedereen hoe slecht dat is. Wij gaan graag in gesprek met de supportersverenigingen om samen te bekijken hoe we de sfeer in stadions kunnen behouden, maar dan zonder de gevaren. “