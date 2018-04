Vlaardinger gearresteerd voor drugsbezit

De Duitse Douane onderschepte donderdag 19 april een pakket met een kilo heroïne in Leipzig. Het pakket had als bestemming Vlaardingen. “Wij kregen een seintje van onze Duitse collega’s en haalden het pakket op. Om meer te weten te komen over het transport en de drugslijnen erachter, besloten we het pakket gecontroleerd te laten afleveren. En zo stonden mijn collega’s donderdag als pakketbezorger bij een bewoner in Vlaardingen voor de deur.”

De bewoner nam het pakket in ontvangst en nadat het pakket was afgeleverd, ging de politie de woning binnen. “We hielden de 44-jarige Vlaardinger aan voor het bezit van de verdovende middelen. Inmiddels is hij voor 14 dagen in bewaring gesteld. De komende tijd hopen we te kunnen achterhalen wie er achter de levering zat,” aldus rechercheur Peter.