Aanhoudingen na heterdaad inbraak

Agenten zagen maandagavond kort voor middernacht een auto met twee inzittenden stoppen op de ventweg langs de Tilburgseweg. Een persoon stapt uit. De man is over een hek geklommen en zo het terrein van een leegstaand pand opgekomen. Later is daar ook de twee inzittende naar toe gegaan. Een hondengeleider is het pand binnengegaan waarna een verdachte het op een lopen zette. De agent hield hem aan. Bij de aanhouding pakte de 42-jarige verdachte (woonplaats onbekend) een mes en heeft de hondengeleider zijn hond ingezet. In de kelder van het pand vonden de agenten de tweede verdachte, een 48-jarige man uit Tilburg. Deze verdachte sloeg de politiehond op zijn kop waardoor de hond hem beet. Beide verdachten zijn behandeld aan hun verwondingen en daarna ingesloten in een politiecel. Het tweetal had inbrekerswerktuig bij zich. Dit is in beslag genomen.