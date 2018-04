Amsterdammer aangehouden voor bedreiging en overvalpoging

De politie kreeg een melding dat in een snackbar aan het Plein een lastige klant binnen zat. Deze klant had tegen een medewerker op dreigende toon gezegd dat hij hem moest overvallen en neersteken. Ook zat hij aan de sleutel van de kassalade en gooide hij een bak met bonnetjes door de winkel. Hij nam een blikje drinken mee zonder deze af te rekenen. Hij liep vervolgens een drogisterij binnen. Daar riep hij tegen de winkelbediende “Ik wil geld, dit is een overval”. Hierna zei hij direct: “dat is een grapje”. Vervolgens liep hij door naar een ijssalon alwaar de politie hem heeft aangehouden. Tijdens het transport gedroeg de verdachte zich respectloos naar de politiemensen door hen onder meer uit te schelden voor kankerlijers en kakkerlakken. Hij werd in verzekering gesteld. Hij wordt morgen voorgeleid in Amsterdam omdat hij zich niet gehouden heeft aan schorsende voorwaarden die door de rechter-commissaris waren opgelegd nadat hij daar voor een soortgelijk feit als in Werkendam was aangehouden.