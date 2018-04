Twee aanhoudingen na schietincident

Rond 23.50 uur werd gemeld dat er bij een woning aan de Wielewaal was geschoten. Agenten vinden op straat hulzen van knalpatronen. Er raakte niemand gewond. Direct is de politie met meerdere eenheden op zoek gegaan naar de verdachten. Hierbij is ook een hondengeleider ingezet. Kort na het incident zien agenten de auto op de A58 rijden. Op de Westelaarsestraat in Heerle zijn de verdachte uit de auto gehaald en aangehouden. Dat gebeurde vanwege de mogelijk aanwezigheid van een vuurwapen door middel van de uitpraatprocedure. Het gaat om een 20-jarige man uit de gemeente Antwerpen (B) en een 18-jarige man uit Bergen op Zoom. In de auto lag een knalvuurwapen. De recherche doet verder onderzoek.