Woning overvallen

De bewoners werden rond 04.35 uur opgeschrikt door een harde klap. Er stonden drie mannen in de woning die hen bedreigden met een wapen. De slachtoffers hebben direct alarm geslagen en 112 gebeld. De daders zijn weggevlucht. Het is nog onduidelijk of ze iets buit hebben gemaakt. De politie is met meerdere eenheden naar de verdachten op zoek gegaan. Kort na de melding werd in Achtmaal een uitgebrande auto aangetroffen. Mogelijk dat het om de vluchtauto gaat. De recherche doet zowel bij de woning als op de plek waar de uitgebrande auto is gevonden technisch onderzoek.