Drie verdachten aangehouden in onderzoek straatroof

Vrijdag 30 maart om 22.00 uur werd een 14-jarige jongen slachtoffer van een straatroof in de fietstunnel bij het Kastelenplein in Eindhoven. Dit ging met het nodige geweld gepaard. Het slachtoffer werd door meerdere jongens geslagen. Hij hield er onder meer een gebroken neus aan over.

Door het slachtoffer en getuigen werden goede signalementen van de daders gegeven. De recherche startte een onderzoek naar het incident. Dit leidde tot de aanhoudingen van de drie verdachten vanochtend vroeg. Alle drie de verdachten zitten op dit moment vast. De politie zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.