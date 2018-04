Verwarde man in woning aangehouden

De man had dit tegen een getuige gezegd en was daarna naar binnen gegaan in zijn woning. Omdat de man al eerder in beeld is geweest bij de politie, werd het dreigement serieus opgepakt. Enkele leden van een arrestatie-eenheid wisten de man in zijn woning aan te houden. Vanwege de mogelijke dreiging werd kortstondig opgeschaald, maar al snel bleek dat er weer kon worden afgeschaald.

De man is meegenomen naar het politiebureau en zal aan het zorgkader worden overgedragen. Vanwege privacy-redenen wordt verder geen informatie over de man verstrekt.