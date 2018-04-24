Polis kimliği bilinmeyen erkek cesedinin tanınması için yardım istemektedir
Druten - Polis kimliği bilinmeyen erkek cesedinin kimliğinin belirlenebilmesi için yardım istemektedir. Bu kişinin vücudunun belirli bölümleri 1997 Ekim ayı içerisinde Waal nehrinin muhtelif yerlerinde bulunmuştur. Oost birimine ait adli soruşturma ekibi, Ulusal Kayıp Şahıslar Ofisinin işbirliği ile, 1997 yılına ait dosyayı yeniden incelemiş ve yeni adli tekniklerden yararlanmıştır. DNA teknikleri sayesinde, bulunan vücut parçalarının tek bir kişiye ait olduğu saptanmıştır.
Hollanda'daki uzman bir bilim sanatçısı tarafından, bu kişinin kaybolduğu dönemdeki yüzünün tahminen ne şekilde olabileceğine dair bir yüz rekonstrüksiyonu yapılmıştır.
Tanımlama
175-180 cm. boyunda bir erkek (muhtemelen Türk kökenli) söz konusu.Vefat ettiği dönemdeki yaşı tahminen 45 – 50 arası.
Muhtemelen iri yapılı ve saç rengi koyu kahverengi. Giyim eşyası olarak sadece FALKE marka bir siyah çorap ile siyah bir mokasen ayakkabı bulunmuştur. Ayakkabının markası: SIGNUM, ölçüsü 44 ve tabanı yenilenmiş. Ayakkabı üzerinde “Handcrafted made in Italy” yazısı bulunmaktadır.
Kişide dikkat çekici diş onarımları vardı:
Ayakkabının markası: SIGNUM, ölçüsü 44 ve tabanı yenilenmiş. Ayakkabı üzerinde “Handcrafted made in Italy” yazısı bulunmaktadır.
14 ayar kilidi olan 50 cm uzunluğunda 8 ayar altın bağlantı zinciri takıyordu. Altın işareti 585 Hollanda’ya ait değil.
Bilinmeyen marka işareti
Kazı ve tanımlama projesi
2017 yılı içerisinde Ulusal Kayıp Şahıslar Ofisinin de işbirliği ile Oost-Nederland bölgesinde bir kazı ve tanımlama projesi başlatılmıştır. Dört polis memuru, normal görevlerinin yanı sıra kimliği bilinmeyen cesetlerin kazısı ve dosyaların analiz işlemlerini yürütmektedirler. Burada güdülen amaç, kimliklerin tespit edilebilmesidir. Bunun için şu andaki modern tekniklerden yararlanılmaktadır. Toplam 11 adet kazı yapılmıştır. Bunlardan üçünün kimliği tespit edilmiştir.
İpuçları?
Polis kimliği bilinmeyen bu cesedin kimliğinin belirlenmesine sizin de yardımcı olmanızı talep etmektedir. Bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? 0900 8844 numaralı telefondan polisi arayabilirsiniz.