Polis kimliği bilinmeyen erkek cesedinin tanınması için yardım istemektedir

2017 yılı içerisinde Ulusal Kayıp Şahıslar Ofisinin de işbirliği ile Oost-Nederland bölgesinde bir kazı ve tanımlama projesi başlatılmıştır. Dört polis memuru, normal görevlerinin yanı sıra kimliği bilinmeyen cesetlerin kazısı ve dosyaların analiz işlemlerini yürütmektedirler. Burada güdülen amaç, kimliklerin tespit edilebilmesidir. Bunun için şu andaki modern tekniklerden yararlanılmaktadır. Toplam 11 adet kazı yapılmıştır. Bunlardan üçünün kimliği tespit edilmiştir.