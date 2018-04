Schietincident Delft in Team West

In de nacht van 21 op 22 augustus 2017 wordt de 44-jarige Kemal Zengin doodgeschoten voor zijn huis in Blerick. De daders van deze moord reden in een Volkswagen Caddy die in juli 2017 vanaf een bedrijventerrein in Zoetermeer werd gestolen. Na de moord is dit voertuig uitgebrand aangetroffen in Amersfoort. De oorspronkelijke kleur van de auto was grijs maar toen hij werd aangetroffen bleek hij donkerblauw gespoten te zijn. Vanavond wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze zaak in Team West en Opsporing Verzocht.