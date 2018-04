Waarschuwingsschot bij aanhouding

Rond 16.10 uur kwam een melding van een verdachte situatie. Op de Runmolenstraat zou een auto staan met twee mannen die mogelijk in het bezit waren van een vuurwapen. Meerdere agenten gingen erheen en zagen de verdachte auto staan. Via een uitpraatprocedure werden de inzittenden uit de auto gehaald. De mannen, 26 jaar uit Almere en 53 jaar uit Utrecht, volgden de aanwijzingen van de agenten niet op, waarna een agent zich genoodzaakt voelde een waarschuwingsschot te lossen. Hierna werden de verdachten aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De auto werd in beslag genomen en doorzocht, maar er werd geen vuurwapen aangetroffen.