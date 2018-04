Ondernemer aangehouden voor faillissementsfraude

Onderzoek door financiële recherche

Na de aangifte door de curator startte de politie een onderzoek. Financiële rechercheurs kwamen er achter dat de 54-jarige Groninger een manier had bedacht, waaronder een BV structuur en een CV constructie, waarmee hij geld verdiende. Deze inkomsten behoorden echter bij de boedel en hadden gebruikt moeten worden om de schuldeisers te betalen. Door het geld in eigen zak te steken, benadeelde de Groninger de schuldeisers. Na de aanhouding werd de man gehoord. Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt. Het is aan het Openbaar Ministerie om een beslissing te nemen over de eventuele strafrechtelijke vervolging van de 54-jarige Groninger.



Ondermijning

Handel berust in belangrijke mate op vertrouwen. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang. De politie, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) trekken hier gezamenlijk op in de aanpak.