Politie doorzoekt woning na melding vuurwapen

Op zaterdag 21 april kreeg de politie een melding dat in de wijk Malburgen West door een onbekende man op straat met een vuurwapen in de lucht was geschoten. De politie onderzocht deze melding en startte een onderzoek. Dit leverde de identiteit op van een mogelijke verdachte. Dinsdag 25 april werd zijn woning doorzocht en werden een vuurwapen en munitie gevonden. Ook werd in de woning een hennepkwekerij aangetroffen. Deze is ontmanteld. De man werd aangehouden en is ingesloten voor onderzoek.

2018177265 FB