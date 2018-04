Politie zoekt getuigen van vermoedelijke overval in een woning

Rond de klok van 22.15 uur kregen we de melding. In de woning waren meerdere mensen aanwezig. Er zou iemand rond 22.00 uur aan de deur hebben gestaan die eenmaal binnen bedreigingen uitte. De aangever kon vluchtten en belde in de omgeving de politie voor hulp. De politie ging direct met meerdere eenheden naar het adres. De verdachte was er reeds vandoor gegaan en trof de aanwezigen in de woning. Die waren allemaal flink geschrokken van het incident. De bewoner is licht gewond geraakt. Agenten hebben gesproken met de slachtoffers en zijn druk bezig om te reconstrueren wat daar is gebeurd. Op basis van de verklaringen heeft de politie het vermoeden dat het om een gerichte actie gaat. De recherche heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar informatie en getuigen die meer weten van de dader. Het is nog niet duidelijk of er iets is weggenomen uit de woning of wat het motief is van dit ongewenste bezoek.