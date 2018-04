Politie heeft nieuwe manier om vrachtwagenchauffeurs in de gaten te houden

‘In een touringcar zit je hoog en daardoor kunnen we ook vrachtwagenchauffeurs te controleren’, zegt Hans Bijkerk van Team Verkeer. Dinsdag en woensdag reed de bus met agenten over de snelwegen in Overijssel en Gelderland. ‘De bus werd gevolgd door collega’s in onopvallende auto’s. Als we een vrachtwagenchauffeur met zijn smartphone achter het stuur zien, geven we dit door en die persoon wordt dan door de collega’s staande gehouden en bekeurd.’

Controle op deze manier is uniek voor Oost-Nederland en is uitvoerig getest door het team. ‘Vanuit een auto vrachtwagenchauffeurs controleren is heel lastig. Nu we op gelijke hoogte zitten, kunnen we veel beter zien of chauffeurs zich laten afleiden door hun telefoon’, aldus Bijkerk. En dat is terug te zien in de resultaten van eerdere testdagen. Toen werden 440 chauffeurs aan de kant gezet. Naast een bekeuring kreeg de bestuurder ook uitleg over het gevaar die het gebruik van de smartphone achter het stuur met zich mee brengt. ‘Het effect is niet alleen een bekeuring, maar ook bewustwording van het gevaar voor je medeweggebruikers. Als we dat kunnen bereiken, is het voor ons effectief. We blijven dus doorgaan met deze controles. Binnenkort staat de volgende gepland.’

Benieuwd hoe de controle precies werkt? Bekijk hier een video over de controle.