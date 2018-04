Politie houdt toezicht op Ride Out Satudarah

Apeldoorn - Woensdag 25 april is de jaarlijkse RMS-herdenking in theater Orpheus in Apeldoorn. Voorafgaand aan deze Molukse herdenking vindt er een motortocht (Ride Out) plaats. Onder meer leden van de OMG Satudarah komen bij elkaar en rijden in colonne van Moordrecht naar Apeldoorn om de herdenking bij te wonen. De politie houdt toezicht op de colonne motoren om ervoor te zorgen dat het overige verkeer zo min mogelijk overlast ervaart van de grote stoet motoren.