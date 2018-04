Dealernetwerk blootgelegd

De hoofdverdachte en zijn compagnon werden al op 5 april aangehouden. In hun auto lag een handelshoeveelheid aan verpakkingen met waarschijnlijk cocaïne. Op vier locaties in de gemeente Utrecht deed de politie zoeking. Dit betrof twee woningen, een bedrijfspand en een garagebox. In de box werden een doos met tientallen ponypacks (verpakkingen met gebruikershoeveelheden) aangetroffen met vermoedelijk cocaïne. In verband met nader onderzoek aan de verpakking is nog geen gewicht vastgesteld. Ook is een tas met vermoedelijk cocaïne aangetroffen. In de woningen werden eveneens ponypacks gevonden. In de woning van de hoofdverdachte lag bovendien een flinke som geld van enkele duizenden euro’s. In de bedrijfsruimte is verpakkingsmateriaal voor de handel is harddrugs aangetroffen.