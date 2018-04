Man aangehouden op NS-station Haarlem

De NS-medewerker zei daar wat van en schakelde de politie in. Hier was de jongen niet blij mee en gaf deze man een klap. Agenten waren snel ter plaatse en wisten de jongen met behulp van de NS-medewerker en een andere getuige aan te houden.



De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De politie zoekt getuigen van het incident. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.



2018075576