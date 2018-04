Cold case: Vrouw in kliko. Wie kent dit logo?

Tot op heden weten we niet wie de vrouw is en wie haar om het leven heeft gebracht. In de kliko zat ook een herenjas. In de kraag hiervan is over een brandvlek een logo genaaid. Herken jij dit logo? Laat het ons weten via 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Kijk ook op de Facebookpagina van de politie Eenheid Amsterdam.