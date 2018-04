Politie Amsterdam: laat je niet afleiden tijdens Koningsdag

Amsterdam - Over twee dagen zullen er in Amsterdam weer veel mensen op de been zijn. Koningsdag trekt helaas niet alleen feestvierders aan, ook bij zakkenrollers blijft het een populair evenement. Zakkenrollers maken vaak gebruik van de drukte en feestgedruis in de stad om zo onopvallend mogelijk te werk te gaan. Toch kiezen ze soms ook voor een andere methode: afleiding. De zakkenroller gaat dan het contact met het slachtoffer aan en leidt het slachtoffer op een bepaalde manier af, bijvoorbeeld met de zogenaamde voetbaltruc.