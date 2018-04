Getuigen gezocht van overval op pakketbezorger

De pakketbezorger stond met zijn bus geparkeerd op de Van Foreestweg. Plotseling werd het slachtoffer hard uit zijn bus getrokken. Vervolgens stalen twee mannen een aantal pakketten uit de bus en renden weg richting de flats. Uit onderzoek van agenten in de omgeving bleek dat een getuige drie verdachten met pakketten in een kleine donkere auto zag stappen aan de Sasboutstraat en wegreden via de Berestijnstraat de Provincialeweg op. Mogelijk heeft deze auto te maken met de overval en daarom zoeken wij de bestuurder en inzittenden van dit voertuig. De pakketbezorger raakte licht gewond en is in een ambulance nagekeken. Hij doet aangifte van de overval. Het onderzoek is in volle gang.



De twee verdachten waren twee donker getinte mannen, beiden in het donker gekleed en rond de 25 à 30 jaar oud. Een van de verdachten had dreadlocks en de andere droeg gezichtsbedekking. Mogelijk was er een derde donker getinte man betrokken bij de overval. Hebt u iets gezien of gehoord van de overval of zag u drie mannen instappen in een kleine zwarte auto in de Sasboutstraat? Dan bent u een belangrijke getuige voor ons! Bel dan met de districtsrecherche Delf via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.



Een overval op een pakketbezorger is een zwaar misdrijf waarbij altijd bedreiging of geweld komt kijken. Overvallers kiezen meestal voor een doelwit dat veel buit oplevert met zo min mogelijk risico. Waar goed wordt beveiligd, laten overvallers zich niet zien. Op politie.nl staan een aantal maatregelen die de veiligheid van een onderneming kunnen vergroten, https://www.politie.nl/themas/overval.html .