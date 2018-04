Getuigen gezocht na vechtincident

Agenten kregen omstreeks 21:30 uur een melding van een getuige dat er een ruzie zou zijn waarbij in de lucht geschoten zou zijn. Agenten troffen vooralsnog geen wapens aan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de gebruikte wapens. Twee slachtoffers raakten door de vechtpartij licht gewond, een werd nagekeken in de ambulance en de ander vervoerd naar het ziekenhuis. Een van de slachtoffers deed aangifte van mishandeling. Later op de avond hielden agenten een 16-jarige verdachte voor openlijke geweldpleging aan. De politie onderzoekt de zaak en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Zoetermeer zoekt getuigen van dit vechtincident aan de Kwikstaartveld. Hebt u iets gezien of gehoord? Of hebt u camerabeelden? Neem dan contact op met de districtsrecherche via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.